بهذه الطريقة.. كريم محمود عبد العزيز يروج لـ"اطلعولي بره"

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز، صورة جديدة له، عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" ، عبر خاصية ستوري.

وكانت الصورة لفيلمه "اطلعولي بره"، وعلق كريم على الصوة قائلاً: "لأول مرة فيلم اطلعولي بره على روتانا سينما.. .يوم الثلاثاء ١٥ ديسمبر الساعه ١٠ مساءً".

يذكر أن كريم محمود عبد العزيز شارك كضيف شرف في حلقات مسلسل "الاختيار" مع المخرج بيتر ميمي، وتأليف باهر دويدار،، وشارك في بطولته النجوم أمير كرارة وأحمد العوضي وسارة عادل وأحمد فؤاد سليم وماجدة منير وعابد عناني وإسلام حافظ ومحمود حافظ ومحمد رجب ومحمد إمام وعصام السقا ورامز أمير.

انتهي الفنان كريم محمود عبد العزيز، من تصوير مشاهده في مسلسل "إسعاف يونس" حيث من المقرر ظهوره كضيف شرف للعمل.

وان ينتهى الفنان محمد أنور من تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "إسعاف يونس"، بعد 4 أيام، حيث يواصل التصوير داخل ديكور بمدينة الإنتاج الإعلامى، والذى يعد أول بطولاته المطلقة، وهو من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن إخراج معتز التونى، وإنتاج سينرجى.