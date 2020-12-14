"نجم العرب" في نسخته الخامسه ليلة فنية بأمتياز (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد مهرجان نجم العرب في نسخته الخامسه الذي اقيم مساء السبت الماضى في فندق الماسه حضور نخبه من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وهو المهرجان المصرى الوحيد الذي يكرم الفنانين بتصويت من الجمهور العربي فقط خارج مصر وكانت تسخته الخامسه مميزه جدا لتجاوز نسبه التصويت حاجز ال ٤ مليون شخص، وشهد فندق الماسه تجهيزات ضخمه استعدادً لاستقبال نجومه، والذي اشادو بها معظم الحضور.

حضر الحفل كوكبه من نجوم الوطن العربى القديرة يسرا وعاصى الحلانى الذى حضر من لبنان وحكيم وشيري عادل وحنان مطاوع وزينه ورامى صبرى و وليد منصور واحمد زاهر والاعلاميه دعاء عامر والمخرج سامح عبد العزيز وبيومى فؤاد ورامى جمال وزوجته وجميله عوض وهنا الزاهد وهنادى مهنا واحمد خالد صالح وشيكو وهشام والشاعر تامر حسين والشاعر بهاء الدين محمد والملحن تامر على والمزع نادر حمدى واحمد حاتم وغيرهم من نجوم الفن والمشاهير .

الحفل من تنظيم منظم الحفلات الشهير في الخليج حسين موسى والذى تم تكريمه من قبل ادارة المهرجان استاذ محمد فريد للعام الثانى على التوالى كأفضل منظم حفلات في الكويت والخليج العربي 2020 .

وبالجدير بالذكر انه تعذر حضور حسين موسى عن الحفل لتواجده خارج البلاد بسبب اجراءات السفر وازمة كورونا ولكنه ترك بصمه واضحه جعلته يستحق التكريم بجداره .

واشاد منظم الحفلات الاشهر في مصر وليد منصور على التنظيم عبر حسابه الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى وعدد من النجوم.