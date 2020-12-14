تجربة جديدة.. ميريام فارس رئيسة تحرير مجلة لبنانية.. فيديو

تخوض الفنانة اللبنانية ميريام فارس تجربة جديدة بتوليها رئاسة تحرير عدد مجلة "جمالكِ" اللبنانية المتخصصة في الموضة والأزياء.

وتتولى ميريام فارس رئاسة التحرير عدد شهر ديسمبر حيث يظهر معها ابنائها "جايدن" و"ديف" في كواليس التحضير لعدد استثنائي، وذلك في ظهور نادر لهما سويا مع الفنانة اللبنانية.

وهذه ليست المرة الأولى التى تترأس فيها مطربة شهيرة رئاسة تحرير عدد مجلة جمالكِ، فسبق وخاضت مواطنتها الفنانة اليسا نفس التجربة قبل بضعة أعوام.

وفاجأت ميريام فارس، جمهورها بمولودها الثاني الذي سمّته "ديف" عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكتبت ميريام فارس، معلقةً "صحيح إنك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني" ولم تكن اعلنت ميريام فارس من قبل عن حملها".

وتزوجت ميريام من رجل الأعمال الأمريكي ذي الأصول اللبنانية داني ميتري بحضور 14 شخصًا فقط بعيدًا عن وسائل الإعلام، وأنجبت منه ولدًا يدعى "جايدن" ثم "ديف".