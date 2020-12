بعد أشهر من رحيلها.. ديمي لوفاتو تعبر عن اشتياقها لـ نايا ريفيرا

أعربت المغنية الأمريكية ديمي لوفاتو عن اشتياقها لصديقتها الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا والتي توفيت غرقا شهر يوليو الماضي، من خلال رسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشرت ديمي لوفاتو فيديو عبر خاصية ستوري لغروب الشمس وكتبت: "اشتقت اليك نايا ريفيرا" على أنغام أغنية Here Comes The Sun.

وكانت شهادة وفاة الممثلة الامريكية نايا ريفيرا أكدت أنها توفيت بعد دقائق قليلة من غرقها في بحيرة بيرو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأشارت شهادة الوفاة بعد تشريح الجثة إلى أن الوفاة سببها كان عرضي أي غير مقصود أو لسبب مرضي، مشيرة إلى أن جسدها لم يكن يحتوى على كحوليات أو مخدرات، ودفنت نايا ريفيرا بمدينة هوليوود الأمريكية بعد مرور أسبوعين على العثور على جثتها.

كشفت الشرطة الأمريكية في مؤتمر صحفي عقب العثور على جثمان نايا ريفيرا أنها قد تكون توفيت بعد محاولاتها لإنقاذ طفلها البالغ من العمر اربع أعوام بعد تحرك القارب بسبب تيارات بحيرة.

ولفتت الشرطة الأمريكية في تصريحاتها إلى أن نايا ريفيرا بذلت مجهودا كبيرا لإنقاذ نجلها لا سيما لم تمتلك طاقة كافية لإنقاذ نفسها لذلك ماتت غرقًا.