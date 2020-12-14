راغدة شلهوب لـ دوت الخليج: المذيع المستفز يضر الضيف والمشاهد.. ولا أستضيف فنانا "عشان أبهدله"

أكدّت الإعلامية راغدة شلهوب، أنها لا تفضل البرامج التي يقدمها مذيع مستفز، مؤكدة أنه يضر الضيف والمشاهد في نفس الوقت.

وأضافت راغدة شلهوب في ندوة خاصة بـ"دوت الخليج": "إننا لا نحضر الضيوف عشان نبهدلهم"، بل لنسألهم في عدة محاور ساخنة من حياتهم، سواء حياتهم المهنية والخاصة".

وتابعت أنها تعتمد دائما على التلقائية والعفوية، بحيث يمكنني سؤال الضيف فيما أريد، ولكن بطريقة مناسبة، حتى يكون مرتاحًا نفسيًا قبل الإجابة، وهو أمر مفيد لي وللمشاهدين في الوقت نفسه.

كان استضاف موقع دوت الخليج الاخباري الإعلامية راغدة شلهوب في ندوة تحدثت فيها عن حياتها المهنية والشخصية.

برنامجها "تحيا الستات"، ولماذا اختارت هذا الاسم والفكرة، ورأيها في البرامج النسوية التي تهاجم الرجال. وكشفت راغدة شلهوب كواليس 3 برامج قدمتها داخل مصر، و وتحدثت راغدة شلهوب عن رأيها في المذيعة رضوى الشربيني، و هل هي منحازة تمامًا للمرأة وضد الرجل في كل المواقف، و سر تفضيلها للبرامج الفنية وهل يمكن أن تختار نوعية أخرى من البرامج.

كما كشفت عن أصعب حلقة قدمتها، وهل كل الفنانين يحصلون على أموال فلكية مقابل الظهور في الحلقة، وهل اعترض أحد ضيوفها على نوعية الأسئلة، وهل هناك أجزاء تم اقتصاصها في المونتاج، وهل هناك فنان بالغ في أجره داخل الحلقة، وهل حدث خلاف مع أحد الضيوف بسبب الأسئلة.



وفي نهاية الندوة تحدثت راغدة شلهوب عن حياتها الأسرية، وكيف توفق بينها وبين عملها، وغيرها من تفاصيل حياتها الأسرية.