إدارة مهرجان القاهرة السينمائي تخفي أنباء عن إيجابية حالات بكورونا

احتفي المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال حفل الختام بعدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا.

وقال في كلمة ألقاها: "مفيش ولا حالة كورونا واحدة، بشكر وزارة الصحة ووزيرة الثقافة ورجال الأمن"، مضيفا "2020 سنة كورونا، بس فيها تحدي وإرادة، اللي شغال معاهم كانوا مصممين يتحدوا الظروف قربنا نودع 2020، ومن وجهة نظري قربنا نودع كورونا".



ولكن يبدو أن حفظى تسرع قليلا حيث تم سحب عينات لعدد كبير داخل ادارة المهرجان عقب حفل الختام الذي أقيم بدار الأوبرا قبل أيام، ليتم تسجيل إيجابية تحاليل عدد منهم، أغلبهم في مناصب قيادية، فضلنا عدم الافصاح عن اسمائهم حرصا على الخصوصية، وندعوهم للاعتراف بنتائج التحاليل حتى داخل دوائرهم القريبة ليتوخى المحيطون منهم الحذر.

حفظى الذي تحدث من قبل عن تسجيل مهرجان الجونة عددا من الحالات نتيجة التزاحم الذي شهدته الحفلات الليلية، لم يراع بدوره تطبيق كل ما يلزم من معايير صحية بنفس الحفلات التى أقيمت على هامش أيام مهرجان القاهرة السينمائي.



وكرم المهرجان في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية كل من الكاتب الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.



كانت وزارة الصحة قد بذلت مجهودا كبيرا في تقديم خدماتها الطبية على مدار الساعة، ونشرت فريقا محترفا داخل مختلف الفعاليات لضمان تحقيق أعلى قدر من معدلات السلامة، سواء بتطبيق تباعد اجتماعي صارم، أو توفير مستلزمات الوقاية من المعقمات والكمامات، فضلا عن إجراء بعض الكشوفات على الحضور من قياس للسكر أو الضغط، والحرص على قياس الحرارة عند كل المداخل المؤدية للعروض.