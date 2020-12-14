اخبار الفن | كواليس الظهور المفاجئ لـ حنان ترك.. سر ابتعاد محمد سعد عن الساحة الفنية

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها:

يحل اليوم، 14 ديسمبر عيد ميلاد الفنان محمد سعد الذي قدم العديد من الأعمال الفنية المميزة من بينها ،اللمبي،اللي بالي بالك،اللمبى 8 جيجا، مسلسل فيفا أطاطا.

وبسؤاله عن أسباب غيابه عن الساحة الفنية ، قال في تصريح لـ كاميرا "دوت الخليج": والله لسه انا في مرحلة القراءة.. في أوراق بتتعرض عليا وفيه أفكار كويسة لكني بتأنى في الاختيار".

كما أكد إنه جاهز لتقديم أي نوع من الأعمال الفنية، مضيفا : "كوميدي جاهزين والناس عندها خلفية وتراجدي تركت بصمتي في الكنز وسط كوكبة من النجوم".

وتحدث عن فيلم الكنز قائلًا:" كانت تجربة ممتعة جدا.. الوقوف قدام الكاميرا مع مخرج زي الأستاذ شريف عرفة، وورق الأستاذ عبد الرحيم كمال.. كنت وسط كوكبة فنية حقيقية.. مفيش غير اني اعمل اللي عليا كممثل".

تساءل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا عن اسباب الظهور المفاجئ والمكثف للفنانة المعتزلة حنان ترك وذلك بعد تداول العديد من الصور الخاصة بها وأبنائها

وفسر البعض هذا الظهور المفاجئ برغبة حنان ترك فى العودة عن الاعتزال بعد سنوات من العمل الفنى حققت خلاله نجاحا وشهرة كبيرة وهذه الصور ما هى إلا محاولة جس نبض الجمهور فى قرار العودة

وطالب عدد كبير من رواد السوشيال ميديا بعودة حنان ترك إلى الفن مرة أخرى وذلك من خلال تعليقاتهم على الصور التى تم تداولها للفنانة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

مصدر مقرب من الفنانة حنان ترك نفى لـ دوت الخليج انباء عودتها من الاعتزال مؤكدا استمرار موقفها الدينى من العمل الفنى .

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم عددا من الصور التى تجمعها بزوجها الإعلامي رامى رضوان بعد تعافيه من فيروس كورونا، وعدد كبير من نجوم الفن احتفالا بعيد ميلاد زوجة الفنان كريم محمود عبد العزيز وذلك عبر حسابها الر سمى على موقع انستجرام.

وكان الاعلامى رامى رضوان قد أعلن قبل أيام عن إصابته بفيروس كورونا، على صفحته على فيس بوك .

وقال عبر صفحته على فيس بوك : " الحمد لله على كل حال الحمد لله حمدا كثيرا تأكدت إصابتي بكورونا وكلها كام يوم ويبقى عندي أجسام مضادة وأمررررررع في الأرض بإذن الله ???? انا باكتب عشان لو اي حد قابلني الكام يوم اللي فاتوا ياخد باله ".

وأضاف : " (لا داعي للقلق. لو ظهر اي اعراض ساعتها اجراء الفحص هيكون ضروري) أنا ملتزم بالتباعد والكمامة..انما لجل الحق مش بنفس قدر الإلتزام والحسوكة وقت الموجة الأولى. وماعنديش أي فكرة جالي من مين وازاي ابن اللئيمه ده. بقول الكلام ده عشان كلكم تاخدوا بالكم. كله يلتزم أكتر من الأول..الأعداد بتزيد (الرسمي وغير الرسمي) والتحذير من شهري ديسمبر ويناير مش من فراغ. خلوا بالكم من نفسكم وممن حولكم ربنا يسلمكم جميعا من أي شر. #الحمد_لله".

ترددت مؤخرا شائعات حول إصابة الفنان صبرى عبدالمنعم بالعمى بعد اجرائه عملية جراحية الامر الذى نفاه فيما بعد. ونرصد لكم فى التقرير التالى ابرز الفنانين الذين اصيبوا بالعمى قبل وفاتهم ..

الفنان فؤاد احمد

الفنان فؤاد أحمد فقد بصره ولكن لأسباب ليست مرضية، فأثناء استعداده لتجسيد أحد أعماله وضع له خبير الماكياج الكثير من مادة القطران على وجهه وعينيه من أجل أن تظهر الشخصية بالشكل المطلوب مما تسبب في فقدانه بصره.

الفنانة عقيلة راتب

عقيلة راتب أصيبت بالعمى أثناء تصوير فيلم «المنحوس» وذلك بعد ارتفاع شديد في ضغط العينين، ولم تنجح محاولاتها لإجراء عمليات جراحية لاستعادة بصرها، واستأنفت تصوير الفيلم دون أن يعلم الجمهور أنها ليست مبصرة، ثم اعتزلت بعدها التمثيل.

الفنان عبد الفتاح القصرى

عبد الفتاح القصري أصابه العمى أثناء وجوده على المسرح، ولم يتمكن من استكمال العرض المسرحي الذي كان يقدمه وقتها مع الفنان إسماعيل ياسين، ولم يعمل في السينما بعدها، وتدهورت حالته المالية واضطر للانتقال إلى منزل شقيقته لاستكمال الحياة معها؛ لأنه كان في حاجة إلى رعاية طبية خاصة.

طمأنت الفنانة مي كساب، جمهورها على حالتها الصحية، عبر حسابها على إنستجرام وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية.

وعلقت مي كساب على البوست الذي كشف خلاله زوجها مطرب المهرجانات أوكا عن تعرضها لوعكة صحية قائلة :"شكرا ليكم كلكم.. أنا الحمد الله بقيت أحسن".

ونشر أوكا مغني المهرجانات صورة ظهر فيها ممسكًا بيد زوجته المطربة مي كساب، من داخل المستشفى، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور "إنستجرام".

وعلق أوكا على الصورة قائلًا: "الف سلامه عليكي يا ام العيال يا كل حاجه في حياتي".