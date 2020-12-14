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شاهد.. دنيا سمير غانم في عيد ميلاد زوجة كريم محمود عبد العزيز

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القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" ، عبر خاصية ستوري.

وكانت الصورة برفقة زوجة كريم محمود عبد العزيز في عيد ميلادها، وبصحبة أيضاً سيدات العيد ميلاد، وكانت ترتدي دنيا فستان اسود وبلطوا اسود اللون.

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على توجيه الدعم لزوجها الإعلامي رامي رضوان بعد اعلانه عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

حيث قامت "غانم" بنشر صورة قديمة لهما عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلقت قائلة: "بحبك اوي ربنا يحفظك ويخليك ليا وربنا يحفظنا جميعا".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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