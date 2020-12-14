هنا الزاهد تشارك جمهورها لحظة تكريمها في مهرجان "نجم العرب"

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة هنا الزاهد فيديو جديد لها ، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام"

وكانت هنا في الفيديو تتكرم في مهرجان "نجم العرب" بجائزة أفضل ممثلة بتصويت جمهور الوطن العربي بأكمله " ، وكانت ترتدي فستان قصير ذهبي اللون.

وسيعرض مسلسل "حلوة الدنيا سكر" لهنا، خلال شهر ديسمبر الجارى على قناة dmc، حيث بدأ القائمون عليه يروجون للعمل بطرح البوستر الدعائي، والذى ظهرت عليه هنا الزاهد بـ 9 شخصيات مختلفة، وتخوض هنا بالعمل أولى بطولاتها في عالم الدراما التليفزيونية.

المسلسل يعتمد على 9 حكايات منفصلة متصلة كل حكاية من 5 حلقات، وتعتمد كل حكاية على مشاركة بطل مختلف ومجموعة مختلفة من الفنانين مع وجود هنا الزاهد فى كل الحكايات، وينشر "اليوم السابع" أسماء 5 حكايات وأبطالها وذلك قبل انطلاق عرض العمل خلال الأسبوعين المقبلين.

ويضم المسلسل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما الفنان محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد الفنان محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها الفنان محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها الفنان الشاب أحمد سلطان، وذلك إضافة إلى 4 حكايات أخرى.

حلوة الدنيا سكر"من إخراج خالد الحلفاوى، وينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتدور فكرته المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ويكتبه 8 مؤلفين، حيث كل مؤلف قصة من القصص، ووقع الاختيار على مؤلفى القصص وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، والعمل إنتاج شركة سينرجي بالاشتراك مع المنتج كريم أبو ذكرى.