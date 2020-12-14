بالاسود.. تارا عماد تخطف قلوب جمهورها

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة تارا عماد صورة جديدة له، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" ، عبر خاصية ستوري.

وكانت الصورة لاطلالة لها في مهرجان القاهرة السينمائي، وكانت ترتدي فستان اسود اللون طويل، وبه فتحه في الجانبي الايسر من ظهرها، وحازت الصورة على الكثير من الاعجابات.

يذكر أن آخر أعمالها مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذي تدور قصته حول غالية التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى .

المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز ، سوسن بدر ، كريم فهمي ، شريف منير ، تارا عماد ، عماد رشاد ، احمد سعيد عبد الغني ، سمر مرسي ، تأليف عمرو محمود يس ، اخراج مصطفي فكري ، ومن انتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.