أحمد جمال يكشف عن سبب عطل اليوتيوب وجوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان أحمد جمال صورة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وكانت الصورة لخبر عطل موقع اليوتيوب وجوجل ، وعلق عليها قائلاً :" لا ابداً دي اغنية النهاية نزلت بس" ، وحازت الصورة بتعليقه على الكثير من الاعجابات .

طرح النجم أحمد جمال، أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان"النهاية" عبر يوتيوب.

والأغنية من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد جمال، وتوزيع موسيقي وليد فايد، والكليب من إخراج شريف فرنسيس.

جدير بالذكر أن أحمد جمال طرح مؤخرًا أغنية "من غير مجاملة"، هي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان أحمد جمال، وتوزيع وميكس محمد شفيق، ماستر أمير محروس، وإنتاج شركة مزيكا.تها عليها.