بهذه الطريقة.. نداء شرارة تعرف أخبار جمهورها

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة نداء شرارة صورة جديدة له، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام"

وكانت الصورة لاطلالة لها وهي في السيارة، وترتدي جاكيت اسةد اللون جلد، وطرحه كاشميري ، ونظارة شمس سوداء، وتبتسم وعلقت على الصورة قائلة:" طيب هاي كيفيكم" ، وحازت الصورة على الكثير من الاعجابات.

يذكر أن آخر أعمال نداء شرارة أغنية بعنوان "شروط" بالتعاون مع شركة JMR ووتري، وهي من كلمات إيهاب غيث، ألحان محمود أنور وتوزيع جان ماري رياشي.

يذكر أن نداء شرارة مغنية أردنية حاصلة على لقب "ذا فويس" أحلى صوت، الموسم الثالث عام 2015 حيث نالت نسبة من التصويت تفوقت بها على حمزة الفضلاوى من وعلى يوسف من وكريستين سعيد من لبنان، وتميزت عن كل المتسابقات بارتدائها الحجاب، طول فترة المسابقة.

ولاقت نداء الكثير من الانتقادات لسبب غنائها بالحجاب حتى بعد فوزها باللقب، تلقت عرضا من أحد رجال الأعمال بدعمها فنيا بشكل كامل بشرط الاستمرار بارتداء الحجاب.