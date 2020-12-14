بمكياج جرئ.. إيمان العاصي تبهر جمهورها

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام"

وكانت الصورة لاطلالة لها وهي ترتدي جاكيت رصاصي اللون، ووضعت مكياج جرئ وكثير، فكان الايشادو أزرق اللون فوق العين وتحتها بكميات كبيرة وجريئة، ووضعت كنتور وكريم اساس وكونسلير و روج هادئ، وبلاشر وردي، وماسكرا كثيفة للرموش.

حصدت الفنانة إيمان العاصي، جائزة "نجم العرب" وذلك عن مسلسل "بخط الايد" والذي تم عرضه خارج السباق الرمضاني وتم تكريمها مساء أمس في حفل توزيع مهرجان "نجم العرب".

وشارك بمسلسل"بخط الإيد"نخبة من النجوم منهم احمد رزق، يسرا اللوزي ، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، خالد كمال، صفاء جلال، محمد محمود، ومن إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي، وسيناريو وحوار هالة الزغندي، وإخراج شيرين عادل.

أقيمت الدورة الخامسة لمهرجان نجم العرب، فى أحد فنادق القاهرة والمهرجان يكرم نجوم السينما والدراما والطرب والإعلام بناء علي استفتاء واختيارات الجمهور الخليجى والعربى فقط واستثناء الجمهور المصرى، لذلك أطلق علي الجائزة لقب نجم العرب وهذا يعني أن المهرجان يهدف إلى تكريم كل فنان يحقق نجاح جماهيرى خارج مصر وعلي نطاق الوطن العربى.