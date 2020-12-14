شاهد .. ميريام فارس بصحبة رضيعها في فيديو جديد

شاركت الفنانة ميريام فارس جمهورها بفيديو لها مع رضيعها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وعلقت ميريام على الفيديو قائلة " أول زيارة لمنزلي على الإطلاق بعد 10 أشهر من الحجر الصحي".

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وفاجأت ميريام فارس، جمهورها بمولودها الثاني الذي أسمّته "ديف" عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكتبت ميريام فارس، معلقةً: "صحيح إنك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني" ولم تكن اعلنت ميريام فارس من قبل عن حملها".

وتزوجت ميريام من رجل الأعمال الأمريكي ذي الأصول اللبنانية داني ميتري بحضور 14 شخصًا فقط بعيدًا عن وسائل الإعلام، وأنجبت منه ولدًا يدعى "جايدن" ثم "ديف".

