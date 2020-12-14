العثور على جثة فنانة هندية مشهورة في ظروف غامضة

عثرت السلطات الهندية، على جثة الممثلة الهندية الشهيرة "أريا بانيرجي" في ظروف غامضة.

وكشفت تقارير لصحيفة "إنديان إكسبريس" الهندية، عن العثور على الممثلة الشابة البالغة من العمر 33 عامًا ميتة داخل منزلها بجنوب مدينة كولكاتا.

وأوضحت الصحيفة، أنه تم العثور على جثتها في وضعية مشبوهة ملقاة في غرفة النوم بجانب السرير، وكانت ملطخة بالدماء.

وبحسب المصادر، فإن أفراد الأمن والشرطة الهندية كسروا باب الشقة التي كانت تقيم فيها الفنانة ”أريا بانيرجي“ بعد بلاغ من مدبرة منزلها بانقطاع الاتصال معها وعدم ردها على المكالمات.

وأوضحت مدبرة منزل الممثلة، أنها وصلت منزل الضحية، واتصلت برقم هاتفها الشخصي، لم ترد عليها، الأمر الذي أثار الشكوك لديها، ما دفعها لإبلاغ الشرطة.

وعندما وصلت الشرطة الهندية إلى مكان الحادثة، وجدوا جثة الممثلة في وضع مريب، وقام فريق من الطب الشرعي بجمع عينات من غرفتها للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية لوفاتها.

وتجري الشرطة حاليًا تحقيقًا لمعرفة سبب الوفاة، وكشفت التحقيقات الأولية أن“أريا بانيرجي“ كانت تسكن في شقة بالطابق الثالث بمفردها دون وجود أي من أفراد عائلتها معها، وذلك وفق المصادر التي أشارت إلى أنها تفضل دائمًا عدم الخروج والاختلاط بالأصدقاء.

كانت ”بانيرجي“ ظهرت في العديد من أفلام بوليوود الشهيرة، مثل ”ذا ديرتي بيكتشر“ و“إل إس دي“، كما عملت في بداية مشوارها الفني كعارضة أزياء في مومباي.