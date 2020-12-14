نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الكلمات محمد فراج يُهنئ خطيبته بمناسبة عيد ميلادها في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان محمد فراج على تهنئة خطيبته الفنانة بسنت شوقي بمناسبة عيد ميلادها، وذلك بكلمات مليئة بالحب، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
نشر محمد فراج صورة جمعته بخطيبته الفنانة بسنت شوقي، وعلق عليها قائلاً :"الحبيبة و الصديقة، والبنت والأخت، وساعات الأم، يعنى بالبلدى كده انتي الحياة من غيرك الحياة مالهاش طعم و بيكى الحياة بتدب فيها الروح و تبقى حياة، كل سنه وانتى طيبه يا أحلى حياة".
وفي سياق آخر، يُعرض للفنان محمد فراج حاليًا بالسينمات فيلم "الصندوق الأسود"، وهو بطولة منى زكي، مصطفى خاطر، ومن إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان.