بهذه الكلمات محمد فراج يُهنئ خطيبته بمناسبة عيد ميلادها

نشر محمد فراج صورة جمعته بخطيبته الفنانة بسنت شوقي، وعلق عليها قائلاً :"الحبيبة و الصديقة، والبنت والأخت، وساعات الأم، يعنى بالبلدى كده انتي الحياة من غيرك الحياة مالهاش طعم و بيكى الحياة بتدب فيها الروح و تبقى حياة، كل سنه وانتى طيبه يا أحلى حياة".

وفي سياق آخر، يُعرض للفنان محمد فراج حاليًا بالسينمات فيلم "الصندوق الأسود"، وهو بطولة منى زكي، مصطفى خاطر، ومن إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان.