نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سارة الشامي تستطلع رأي جمهورها حول قص شعرها مرة آخرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة سارة الشامي صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" ، عبر خاصية ستوري.

وكانت سارة ترتدي في الصورة تيشرت وردي اللون، وتلعب في شعرها وعلقت على الصورة قائلة:" اقص شعري تاني ولا لا".

يذكر أن آخر أعمال سارة الشامي بتجسيد دور "شيرين"، في مسلسل "فرصة تانية" وتدور أحداثه في إطار أجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته الفنانة ياسمين صبري وأحمد الشامي وأحمد مجدي وإدوارد.

بدأت سارة الشامي، مشوارها الفني عام 2012 في موسم رمضان، بمسلسل "الخانكة" مع النجمة غادة عبد الرازق، الذي قدمت من خلاله دور صديقة "عاصم" في المدرسة، وعلى الرغم من صغر دورها، إلا إنها لفتت الأنظار لها بشكل كبير، وشاركت قبل ذلك في مسلسل شربات لوز مع النجمة يسرا، وفيلم " فبراير الأسود "مع الفنان الراحل خالد صالح.

شاركت أيضا فى مسلسل "رحيم" في 2018 بدور ريم حلمي ، ومسلسل "الأب الروحي ج٢" في 2018 بدور ندي العطار .

