نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاء عامر تتألق بإطلالة جديدة وساحرة عبر "إنستجرام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة وفاء عامر جمهورها ومحبيها منذ قليل بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت وفاء بالصورة بإطلالة أنيقة وبضحكة عفوية ، مرتدية فستان جرئ مفتوح من الصدر يمزج بين اللون الأبيض والأورنچ والأسود ، ووضعت القليل من الميكب المتناسب مع إطلالتها ، وعلقت على الصورة وكتبت : مساء الخير والورد عليكم.

وتباينت الكثير من التعليقات على الصورة أبرزها تعليق إنچي خطاب وعلقت قائله:" منورة يا جميلة".

والجدير ذكره أن وفاء عامر شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "إلا أنا" قصة للكاتب يسرى الفخراني، يحكى عن 5 حكايات وهي "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيرى عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور، ومن المقرر البدء في تصويرها بعد يومين.

العمل قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.