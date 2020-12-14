نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الشكوى لغير الله مذلة".. صلاح عبد الله يوجه رسالة للمحبطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان صلاح عبد اللع صورة جديدة له، عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام"

وكان صلاح يقف على المسرح ويرتدي بدلة سوداء اللون، وعلق على الصورة قائلاً:" الشكوى لغير الله مذلة... وكل بلوة وراها علة، ولو من اخوات كان ليس ومازال، فان من اخوات ان ليت ولعل، عميقة للمتعمقين ، ومقصودة لحبايبي المحبطين" .

روج الفنان صلاح عبد الله لمسلسله "جمال الحريم" وذلك من خلال مشاركته صورة من كواليس العمل عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتب "عبد الله" تعليقا قائلا: "الراجل المفاجأة ده يدعوكم للحكم عليه من خلال جمال الحريم، ونشوف سوا من بكره على mbc 4 في 9 مساءً، والساعة 8 مساءً على dmc".

مسلسل "جمال الحريم"، بطولة نور اللبنانية، دينا فؤاد، خالد سليم، صلاح عبدالله، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، رنا رئيس، ومحمد شاهين، والعمل من تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفي.

