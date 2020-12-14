نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعذه الكلمات.. عباس أبو الحسن يتذكر الراحل محمود عبدالعزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان عباس أبو الحسن على تذكره الفنان الراحل محمود عبدالعزبز وإحياء ذكراه.

حيث نشر عباس صورة للراحل من إحدى أعماله عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وتذكره بكلمات مليئة بالحب معلقاً:" كم نفتقدك أيها العزيز الأستاذ العظيم محمود عبدالعزيز ودوزه التاريخي كعبد الملك زرزور ، لا أعتقد أن أي ممثل ثاني كان يملأ الدور زيه .. ألف رحمه ونور عليك يا ملك.

عباس ابو الحسن، ممثل وسينارست، من أعماله الشهيرة كسينارست فيلم" إبراهيم الأبيض"، ومن أعماله كممثل دور المجرم الجزار في فيلم"مافيا" وجملته الشهيرة"عجبا لكم أيها المصريون"، ومسلسل" أرض جو" و مسلسل" ابو عمر المصري"، ووالدة الفنان عباس ابو الحسن هي مصممة الازياء الشهيرة شمس الأتربي.