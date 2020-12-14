جوهرة تشعل "إنستجرام" بملابس جرئية

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص جوهرة على التواصل مع جمهورها بصور لها عن حياتها الشخصية وحفلاتها عبر صفحاتها بموقع التواصل الاجتماعي.

غازلت الراقصة الإستعراضية جوهرة جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت جوهرة بالصورة بإطلالة جرئية مرتدية فستان قصير أوف شولد مفتوح الصدر اعتمدت على تسريحة الشعر المرفوعة ولم تتكلف في وضع الإكسسوارات واكتفت بإرتداء حلق وعقد ووضعت ميكب خفيف مما كشف عن جمالها.

وشاركت جوهرة مؤخراً في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.