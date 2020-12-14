50 سنة فن .. محمد صبحى يحتفل باليوبيل الذهبى لمسيرته الفنية

يضع الفنان محمد صبحى اللمسات الأخيرة على الاحتفالية الخاصة به والتى تحمل عنوان "50 سنه فن" احتفالا باليوبيل الذهبى لمسيرته الفنية. ويكرم صبحى خلال الاحتفالية عددي من النجوم والوزراء ولعل من ابزرهم الدكتور ثروت عكاشة والوزير الأديب يوسف السباعي والوزير الفنان فاروق حسني والوزيرة الفنانة إيناس عبد الدايم والدكتور حسن راتب واسم الشيخ صالح كامل الذي تتسلم تكريمه الفنانة صفاء أبو السعود ، وشريهان ونيللي وعبلة كامل ونيفين رامز وسماح أنور وليلي علوي والهام شاهين ولبلبة وسعاد نصر وأنغام وشويكار وحنان سليمان وسوسن بدر ووفاء عامر ومها أبو عوف واحلام الجريتلي وزينب وهبي وندا موسي وريم أحمد وهدي هاني ودنيا عبد العزيز ووفاء صادق وسميرة عبد العزيز وسماح السعيد وميرنا زكري وندي ماهر فنانات أخريات. ويكرم أيضا جميل راتب وشوقي طنطاوي ويوسف داوود وسامي فهمي وصلاح عبدالله ونور الشريف وسعد أردش وممدوح وافي وأحمد وفيق والمنتصر بالله وصلاح رشوان ومجدي وهبة وعبد الرحيم حسن و حازم القاضي. كما يتم تكريم الكاتب الكبير الراحل لينين الرملي واسم الراحل مهدي يوسف والكاتب أحمد عوض والكاتب محمد الغيطي والكاتب محمد بغدادي والمنتج محمد فوزي والمنتج صلاح يسري والموسيقار محمد علي سليمان وآخرين .

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