ترقد بالمستشفى.. حسناء سيف الدين تعلن إصابتها بورم في الرقبة

تجرى الفنانة حسناء سيف الدين جراحة من أجل الحصول على عينة من الورم الذي أصابها فى رقبتها.

ونشرت حسناء صورة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وهى ترقد فى المستشفى وعلقت قائلة: "هعمل النهاردة جراحة هياخدوا عينة من ورم في الرقبة، إن شاء الله كل حاجة تطلع كويسة ويطلع حميد، ادعوا لي بليز".

وكانت حسناء قد تعرضت منذ ثلاثة أشهر إلى الإصابة بورم بسيط فى الرقبة ولكن بعد فترة ظهور ورم آخر فى مكان مجاور للورم السابق وهو الأمر الذى لم تعره اهتماما بسبب انشغالها فى بعض الأعمال الفنية.

وقررت حسناء أن تلجأ إلى الأطباء بعد أن هاجمتها الآلام والأوجاع وتجرى حاليا بعض الفحوصات والحصول على عينة من أجل تحديد نوع الورم ما إذا كان خبيثا أو حميدا.

وطالبت حسناء جمهورها بالدعاء لها وأن يكون المرض حميدا.

وكانت احتفلت حسناء بعيد ميلادها فى 24 أكتوبر 1976 وقد أكملت عامها الـ 44 .

حسناء ممثلة أردنية من أصل فلسطيني، ولكنها مقيمة في مصر، حيث عاشت سنوات حياتها في القاهرة ودرست في إحدى الجامعات الخاصة.

وبدأت نشاطها الفني عام 2007 من خلال مسلسل "لحظات حرجة"، كما شاركت في بطولة عدد كبير من المسلسلات منها "أسمهان" و"مذكرات سيئة السمعة" و"الصفعة".