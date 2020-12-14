علقة موت .. أروى جودة تكشف تفاصيل ضرب والدتها لها .. فيديو وصور

كشفت الفنانة أروى جودة عن تفاصيل ضرب والدتها لها بعد هروبها من المدرسة مع أصدقائها.

وقالت أروى خلال تواجدها فى ندوة موقع دوت الخليج : هربت من المدرسة مرة واحدة وهى المرة الأولى والاخيرة التى تعرضت فيها للضرب من والدتى.

وأوضحت أروى أن أصدقاءها قرروا الهرب من المدرسة واصطحبونى معهم وبعد خروجنا من المدرسة ذهبت والدتى ووالدى للسؤال عنى ولم يجدانى وهو الامر الذى تسبب فى غضب شديد من جانبهما.

وأضافت: تلقيت "علقة موت" من والدتى وحرمت بعدها الهروب من المدرسة وقررت ألا أفعل ذلك مرة أخرى مع أصدقائى".

كانت الفنانة أروى جودة قالت إنها تقرأ الآن عددا من السيناريوهات من أجل خوض تجربة فنية جديدة وذلك بعد النجاح الذي حققته في مسلسل "نمرة اتنين" بحكاية "انت فين" مع آسر ياسين. وأعربت أروى جودة عن سعادتها بأن تكون جزءًا من العمل، وأضافت: "أن أكون جزءا من هذا المشروع يعني لي الكثير، ففكرة المشروع مميزة، وكأنني أمثل في واحد من 8 أفلام مع ممثلين مختلفين وتحت إدارة مخرج مختلف. المحتوى أعجبني لا سيّما وأنه يتحدث عن العلاقات الإنسانية وعن الرقم 2 في هذه العلاقات".