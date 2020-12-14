اترك مسافة مناسبة لتجنب الصدمات .. محمد محسن: العلاقة بين البشر أشبه بالسيارات

وكتب محمد محسن: "علاقة البشر بالبشر أشبه بعلاقة السيارات بالسيارات.. إن لم تترك مسافة كافية بينك وبينهم كَثُرَت عليك الصدمات!".
يذكر أن محمد محسن أعاد توزيع النشيد المصري السابق "اسلمي يا مصر"، الذى عرف بهذا الاسم، وكان هو النشيد الرسمي للبلاد في الفترة من 1923 حتى 1936.
وسبق أن صرح محمد محسن، بأنه يعكف على التحضير لألبومه الجديد، المقرر تقديمه خلال الفترة المقبلة، خاصة بسبب التأجيلات التي تعرض لها بسبب كورونا.
وأشار إلى أنه تم الاستقرار على الشكل النهائي للأغاني، وأن الألبوم يتميز بالتنوع، لافتا أنه "لم يستقر على الاسم النهائي للألبوم، خاصة أن هناك أكثر من اسم يراوده".
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