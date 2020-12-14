بسبب الفيديوهات الفاضحة.. شيما الحاج تتسبب في أزمة بـ "سكن البنات"

لايزال شبح أزمة الفنانة شيما الحاج الأخيرة والمعروفة إعلاميا بالفيديوهات الفاضحة يطاردها رغم
وتسبب ذلك في أزمة جديدة لها بعد الإعلان عن مشاركتها بمسلسل "سكن البنات" الأمر الذي تسبب في هجوم حاد عليها من جانب جمهور السوشيال ميديا وعرض العمل أيضا انتقادات حادة.
وقد كشف المخرج محمد النقلي عن كواليس استعانته بالفنانة شيما الحاج قائلًا: "لم أكن أعلم أي شيء عن فيديوهات شيما الحاج، قبل التصوير، واخترتها بناء على شكلها الذي يلائم الدور، وخلال التصوير اكتشفت أنها تعاني مشكلات سابقة".
وقال النقلي: "أعتقد أنها أزمة ومرّت، ولن نتحدث في موضوعات انتهت".
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