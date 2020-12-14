نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسناء سيف الدين تعلن عن إصابتها بورم في الرقبة وإجرائها عملية.. تفاصيل في المقال التالي

وكتبت "سيف الدين" تعليقا قائله: "هعمل النهاردة جراحة هياخدوا عينة من ورم في الرقبة، إن شاء الله كل حاجة تطلع كويسة ويطلع حميد، ادعوا لي بليز".

يذكر أن الفنانة حسناء سيف الدين قد أصيبت منذ شهور قليلة بورم في الرقبة ولكنه تبين أنه حميد،ولكنها اكتشفت في هذه الفترة ورم آخر ولكنها لم تأخذ حذرا منه إلا هذه الفترة وذلك بسبب انشغالها في الأعمال الفنية.

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة حسناء سيف الدين عن إصابتها بورم في الرقبة من خلال مشاركتها صورة قبل إجرائها عملية استئصال أحد أجزاء الورم.