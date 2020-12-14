نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء الدعاية الخاصة لألبوم "يا أنا يا لأ" لـ عمرو دياب في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - بدأت الدعاية الخاصة لألبوم عمرو دياب، الجديد والذي يحمل عنوان"يا أنا يا لأ" حيث امتلأت ميادين القاهرة بالبوستر الدعائي للألبوم.
ومن المقرر أن يتم طرحه، ويضم الألبوم ١٤ أغنية من ضمنهم الأغاني التي تم طرحها ك"سينجل" خلال الفترة القليلة المقبلة.
في سياق آخر انتهى الهضبة عمرو دياب، خلال الأيام الماضية من تصوير إعلان دعائي جديد لصالح إحدى شركات المحمول.
وتحمل الأغنية الرسمية للإعلان عنوان"محسود" وهي من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي.
استغرق تصوير الكليب يوما واحدا حيث تم تصويره يوم الأحد الموافق ٦ ديسمبر، في أحد الستديوهات"indoor" بالقاهرة، والكليب من إخراج طارق العريان، ومن المفترض أن ينتهي العريان، من مونتاج العمل وكافة تفاصيل الإخراج عقب ثلاثه أيام ليتم طرحه ببداية العام المقبل.
و انتهى دياب، أيضا خلال الأيام الماضية من تصوير إعلان دعائي آخر لصالح إحدى شركات المياه الغازية وكان التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي.