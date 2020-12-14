بدء الدعاية الخاصة لألبوم "يا أنا يا لأ" لـ عمرو دياب

ومن المقرر أن يتم طرحه، ويضم الألبوم ١٤ أغنية من ضمنهم الأغاني التي تم طرحها ك"سينجل" خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتحمل الأغنية الرسمية للإعلان عنوان"محسود" وهي من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي.

استغرق تصوير الكليب يوما واحدا حيث تم تصويره يوم الأحد الموافق ٦ ديسمبر، في أحد الستديوهات"indoor" بالقاهرة، والكليب من إخراج طارق العريان، ومن المفترض أن ينتهي العريان، من مونتاج العمل وكافة تفاصيل الإخراج عقب ثلاثه أيام ليتم طرحه ببداية العام المقبل.