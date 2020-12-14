شيماء سيف تحتفل بوصولها لخمسة مليون متابع عبر "إنستجرام"

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة شيماء سيف بوصولها لخمسة مليون متابع عبر حسابها الرسمي بإنستجرام.

ونشرت شيماء صورة لها عبر حسابها بموقع إنستجرام ، وأعربت عن سعادتها قائله:" 5 مليون بوسة لأحلى ناس في الدنيا ، منورني ومفرحني.. بحبكم قد الدنيا.

وتباينت الكثير من التعليقات من قبل متابعيها يهنئونها معلقين عقبال الخمسين مليون يا شوشو.

وفي سياق آخر، تواصل شيماء سيف تصوير مسلسلها الجديد "في بيتنا روبوت"، وهو بطولة هشام جمال، دلال عبد العزيز، ليلى أحمد زاهر، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج روزناما لهشام جمال.

