نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية يكشف لأول مرة عن الحادث الذي تعرض له وجعله بين الحياة والموت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الاعلامي د. عمرو الليثي، نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية وزوجته، ويكشف لأول مرة عن الحادث الذي تعرض واعترافات صادمة عن تفاصيل ليلة الجريمة التي هزت الرأي العام ودفع ثمنها من سمعته وفنه وشهرته وذلك في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الجمعة المقبلة وتذاع على جزئين الجمعة والسبت من برنامج واحد من الناس علي الحياة،كما تكشف زوجتة مالايعرفة أحد عن لحظات الخيانة التي عاشتها معه ومحاولات اغتياله معنويا وجسديا بعد أن برأته من كل الشائعات التي أطلقت عليه.

انتظرونا الجمعة المقبله في العاشرة مساء وحلقة الاعترافات المثير ةمع عدوية وعمرو الليثي علي شاشة الحياة.