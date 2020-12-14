6 أفلام في أفتتاح الدورة 31 لأيام قرطاج السينمائية

تونس – العمانية:

تُفتتح الدورة الواحدة والثلاثون من أيام قرطاج السنمائية يوم 18 ديسمبر الجاري بعرض ستة أفلام تونسية قصيرة من إنتاج المركز الوطني للسينما والصورة. وتضم قائمة هذه الأفلام التي لا تتجاوز مدة الواحد منها 15 دقيقة: “المصباح المظلم في بلاد الطررني” للمخرج طارق الخلادي، و”الوقت الذي يمضي” للمخرجة سنية الشامخي، و”سوداء” للمخرج الحبيب مستيري، و”السابع” للمخرج علاء الدين بوطالب، و”على عتبات السيدة” للمخرج فوزي الشلي، و”ماندا” للمخرج هيفل بن يوسف. ويُعرض في المهرجان الذي تقرر إلغاء مسابقته للمرة الأولى منذ تأسيسه، 120 فيلماً في 16 قاعة، فضلا عن عرض عدد من الأفلام في قاعات داخل السجون وسينما السيارات بمدينة الثقافة. ويشهد المهرجان الذي يستمر حتى 23 ديسمبر، تكريم كلّ من عبداللطيف بن عمار وسلمى بكار (تونس)، وجبريل ديوب مامبيتي (السنغال)، ومحمد هوندو (موريتانيا).

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