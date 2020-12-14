حلقة عمل حول أساسيات التصوير الضوئي بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبراء

إبراء – من ماجد المحرزي

نظمت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبراء حلقة عمل حول أساسيات التصوير الضوئي قدمها خالد بن سالم الحسني مؤسس شركة النقاط الفضية للتصوير الاحترافي تناول فيها عددا من المواضيع ذات العلاقة، حيث تطرق الى الحديث عن انواع كاميرات التصوير وتنوعها ومجالات استخدامها وتطرق كذلك الى الجانب الفني في التقاط الصور وزوايا التصوير المناسبة وكذلك اجزاء الكاميرات والسرعات المناسبة لكل نوع من التصوير وكذلك قدم شرحا حول العدسات والمكبرات المستخدمة في تقريب الصور والاضاءات المناسبة لكل صورة، كما تناول الجانب الاحترافي في التقاط الصور وأنواع الكاميرات المستخدمة في ذلك. حضر الحلقة مجموعة من الفنيين المعنيين بالتصوير الضوئي بالجامعة.

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