رحيل الإعلامي العماني يعقوب الزدجالي

المصنعة – العمانية:

رحل عن دنيانا فجر أمس الإعلامي يعقوب بن يوسف الزدجالي أحد مؤسسي البرامج الرياضية في تلفزيون سلطنة عُمان. وقد التحق يعقوب الزدجالي بالعمل الإعلامي في وزارة الإعلام والثقافة “سابقًا” في العام 1974م وعمل مخرجا ومعدّا ومقدما للعديد من البرامج أهمها الرياضية وتم تعيينه خبيرًا إعلاميًّا لشؤون الأخبار. وحصل في العام 1993م على درع الشباب .. كما تم اختياره ليمثّل السلطنة للمشاركة في حمل شعلة دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في الصين عام 2008م، وحصل على وسام الإعلام الرياضي العربي في العام 2011م وتمت استضافته في العديد من المحافل المحلية والخارجية وله مؤلفان هما “الرياضة العُمانية من الجذور إلى العالمية” و”تلفزيون سلطنة عُمان مشوار وإنجاز”.

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