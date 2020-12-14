(ديستريس) يفوز كأفضل فيلم متكامل في النسخة الأولى من مسابقة عُمق للأفلام

- عرضت خلالها الأفلام الفائزة وتوج الفائزون

- خالد العبري: الجائزة حافز على الطريق لصناعة أفلام عمانية رائدة

كتب ـ فيصل بن سعيد العلوي :

توِّج فيلم ديستريس كأفضل فيلم متكامل في النسخة الأولى من مسابقة عُمق للأفلام والتي أعلنت نتائجها أمس بفندق جي دبليو ماريوت بدعم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب وأقيمت تحت رعاية معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسندم، وقد فاز بجائزة أفضل فكرة فيلم (سياجٌ بلا ظل)، بينما نال الجائزة التشجيعية فيلم (سيارة حامد)، فيما حصل فيلم (من الأرض للبشر) على جائزة أفضل مخرج، بينما حصل على جائزة أفضل مصور فيلم (فيلم طَيّ)، وفاز بجائزة أفضل ممثل فيلم (الوحوش)، بينما فاز بجائزة أفضل صانع مؤثرات سينمائية فيلم (الناجي الأخير)، وحصل فيلم (براءة) على جائزة أفضل مهندس صوت.

وكان قد شهد حفل الختام عرض برومو (من يعرف أصل الفكرة؟)، إضافة إلى عرض مقدمة ثلاثية الأبعاد، كما شهد الحفل كلمة لوزارة الثقافة والرياضة والشباب، إضافة إلى عرض حول المصورين الراحلين الشباب الراحلين احمد العبادي وعمان العدوي ومحمد النهدي.

كما قدم خالد بن عبدالله العبري رئيس لجنة جائزة عمق للأفلام كلمة قال فيها: جائزة عُمق للافلام هي مواصلة المسير ومزيج رائع وبديع من نتاج شبابي سينمائي ينقلنا لعوالم مختلفة وصناعة عظيمة نفخر بها، فالفيلم هو صناعة يستفيد منها العديد من الاشخاص بطريقة مباشرة او غير مباشرة.

وقد عرض (العبري) بعض الأمثلة حول مؤشرات حجم التأثير الذي يصنعه الفيلم في صناعة السياحة مؤكدا أن هذه المسابقة هي لبنة صغيرة تستشرف المستقبل لصناعة أفلام عمانية رائدة.

بعد ذلك تم استعراض احصائيات الجائزة التي استقطبت مجموعة كبيرة من الفنانين العمانيين الذين أبرزوا تنوعا ثقافيا وفكريا واجتماعيا وتراثيا عبر 42 فيلما تنوعت مواضيعها بين الأفلام الوثائقية والدعائية والسينمائية، وفازت ٨ أفلام بجوائز بلغت قيمتها ١٥ الف ريال عماني اختارتهم لجنة تحكيم مكونة من المخرج مصطفى اللواتي من شركة عكاسة والمخرج عيسى الصبحي من تلفزيون سلطنة عمان والمخرج هيثم التوبي من شركة بوينت والمخرج أنور العاصمي من شركة ريلاتي سي جي والمخرج داود الكيومي من شركة كيبروز وقد عرضت اللجنة تقريرا مصورا حول المسابقة ونتائجها.

وفي الختام قام معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسندم راعي المناسبة بتكريم لجنة التحكيم والفائزين، كما تم عرض الأفلام الفائزة في ختام الحفل.