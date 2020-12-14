"يمان" توقع مذكرة تفاهم مع شبكة "أريج" لتعزيز صحافة الاستقصاء في اليمن
وقعَّتْ الشبكة اليمنية للصحافة الاستقصائية "يمان"، يوم الأحد 13 ديسمبر 2020م، مذكرة تفاهم مع شبكة أريج (صحفيون من أجل صحافة استقصائية عربية) في إطار دعم وتعزيز صحافة الاستقصاء في اليمن.
وأعرب المدير التنفيذي لشبكة "يمان" الأستاذ أحمد الواسعي عن سعادته بهذه الشراكة التي وصفها بـ"الإيجابية والبناءة"، موضحًا أنه سيتم استغلال هذه الشراكة في دعم وتأهيل وتدريب الصحفيين الاستقصائيين في اليمن.
وأشار الواسعي، إلى أن العام القادم سيكون حافلاً بالإنجازات والمشاريع التي ستسهم في رعاية ودعم الصحفيين، ومساعدتهم في إنتاج تحقيقات إستقصائية إحترافيه.
وتعد "يمان" الشبكة الاستقصائية الوحيدة في اليمن التي تُعنى بدعم وتدريب الصحفيين لإنتاج قصص صحفية استقصائية منذ تأسيسها عام 2017م، على يد نخبة من الصحفيين اليمنيين المشهود لهم بالخبرة والكفاءة.
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