مفاجأة.. عمر كمال يتعاون مع أحمد شيبة في ديو غنائي

القاهرة - محمد ابراهيم - شوق المطرب عمر كمال لعمل جديد يجمعه بالمطرب أحمد شيبة في ديو غنائي.

ونشر عمر صورة له برفقة أحمد شيبة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلق عمر على الصورة وكتب : أحمد شيبة وعمر كمال.. كلها ايام وهتسمعوا أقوى دويتو إن شاء الله.

ويحتفل عمر كمال، مؤخرا بأغنيته الجديدة "إنتي معلمة"، بعد احتلالها الترند رقم 2 علي يوتيوب. ويعد مهرجان " انتي معلمة " غناء كل من عمر كمال، وحمو بيكا، وتوزيع إسلام ساسو.

و كان قد كشف مطرب المهرجانات عمر كمال، تراجعه عن مشاركة الراقصة لورديانا والتي تصدر اسمها مؤخرًا محركات البحث بعد رقصها على إحدى الأغنيات، في أحدث كليباته "أنتي معلمة" الذي يجمعه بحمو بيكا.