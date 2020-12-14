باسل خياط يغازل جمهوره برفقة زوجته عبر "إنستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان باسل خياط جمهوره ومحبيه بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
يذكر انا خياط قدم في الموسم الرمضاني المنصرم بطولة مسلسل “النحات” من كتابة بثينة عوض واخراج مجدي السميري، ويشاركه البطولة عدد كبير من النجوم ، مسلسل "النحات" تدور أحداثة في إطار تشويقي، ويشارك في بطولته الفنانة ندى بو فرحات، والمسلسل من تأليف بثينة عوض، ومن إخراج التونسي مجدي السميري، و
وظهر باسل بالصورة برفقة زوجته من أحد المطاعم ، وعلق على الصورة قائلاً:" هي علمتني أن الخوف ليس اختيار.. بحبك.
ونالت الصورة إعجاب الكثير وعلق أحد المتابعين وكتب : الله يخليكم لبعض.
يذكر انا خياط قدم في الموسم الرمضاني المنصرم بطولة مسلسل “النحات” من كتابة بثينة عوض واخراج مجدي السميري، ويشاركه البطولة عدد كبير من النجوم ، مسلسل "النحات" تدور أحداثة في إطار تشويقي، ويشارك في بطولته الفنانة ندى بو فرحات، والمسلسل من تأليف بثينة عوض، ومن إخراج التونسي مجدي السميري، و