منه فضالي تتحدث عن رغبتها في الأمومة

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة منه فضالي عن رغبتها في الأمومة ، حيث نشرت فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت منه بالفيديو وهي تحمل طفل رضيع وعلقت قائله:"أحلى إحساس في الدنيا الأمومة.. أنا عمري ما كنت أم ومش عارفة هكون أم ولا لا .. ربنا كبير بس حقيقي مفيش أجمل من الأطفال والخلفة.. ربنا يرزق كل الناس الذرية الصالحة".

وفي سياق منفصل، كانت آخر أعمال منة فضالي فيلم "زنزانة 7" في دور العرض السينمائية وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري ومايا نصري وإيهاب فهمي وأحمد التهامي وإيمي إسلام ومدحت تيخا، تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.