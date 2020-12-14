إعدام المتحرش أو المغتصب .. رضوى الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

اثارت الاعلامية رضوى الشربينىى الجدل بعد نشرها تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التدوينات القصيره " تويتر ".

وكتبت رضوى الشربينى " الرجاله لما بتسافر بره بتحط عنيها فىً الارض مهما كانت الست لبسه و لا يجرؤ حد يقرب منها...لكن لما يبقى فىً بلده يقولك مهو لبسها ملفت و تستاهل...

الاعدام لكل متحرش أو مغتصب #ادعم_بسنت ".

وتفاعل عدد كبير من متابعيها معها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

- حضرتك مش كل الرجال فيها ناس محترمه سوا في مصر او برا مصر السؤال هنا انت مفكره ان الناس كله شبه بعض مش محترمين

- هي الست دي ليه بتكره الرجاله

- أنا أرفض التحرش وأطالب بمحاكمة المتحرش