إعدام المتحرش أو المغتصب .. رضوى الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

وكتبت رضوى الشربينى " الرجاله لما بتسافر بره بتحط عنيها فىً الارض مهما كانت الست لبسه و لا يجرؤ حد يقرب منها...لكن لما يبقى فىً بلده يقولك مهو لبسها ملفت و تستاهل...
الاعدام لكل متحرش أو مغتصب #ادعم_بسنت ".
وتفاعل عدد كبير من متابعيها معها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :
- حضرتك مش كل الرجال فيها ناس محترمه سوا في مصر او برا مصر السؤال هنا انت مفكره ان الناس كله شبه بعض مش محترمين
- هي الست دي ليه بتكره الرجاله
- أنا أرفض التحرش وأطالب بمحاكمة المتحرش
يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة CBC سفرة.
وأنهت رضوى الشربيني، الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وتستمر عرض حلقاته الأولى الموسم الخامس.
كانت الإعلامية رضوى الشربيني وجهت رسالة لكل من ترغب في خلع الحجاب، في محاولة منها لإقناعها بالعدول عن قرارها، وذلك من خلال برنامجها "هي وبس".
ووجه أمين، في برنامجه آخر النهار، المذاع عبر شاشة النهار نصيحة للمواطنين، قائلا: "أوعوا تسمعوا كلام الإعلامية رضوى الشربيني، ودي عايزة تخرب البيوت" موجها حديثه للشربيني، قائلا: "أنا ضد فكرة البلوك على طول".
وتابع مقدم برنامج آخر النهار، أنه: "المفروض الصبر والاستحمال، وبناء البيت حاجة صعبة جدا، وتكلف الكثير ولا ينفع أن نهده مع أول غلطة"، مستدركا: "خليكوا مع إعمار الحياة وليس الطلاق والخراب، والطلاق أبغض الحلال وخليكوا دائما في أحلى الحلال".
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