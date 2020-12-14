محمد بطاوي يحتفل بزفافه في حضور أشرف عبدالباقي وأشرف زكي ونجوم اللوكاندة

احتفل مساء أمس الأحد الفنان الشاب محمد بطاوي، أحد نجوم مسرحية "اللوكاندة" للنجم أشرف عبدالباقي، بعقد قرانه وزفافه في حفل عائلي بحضور الأهل والأصدقاء بأحدى القاعات بمنطقة الهرم.
وحرص النجم أشرف عبد الباقي على حضور عقد القران وشهد عليه، فيما حرص نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي ونجوم مسرحية "اللوكاندة"علي الحضور لتقديم التهاني بالزفاف لمحمد بطاوي.
يذكر أن الفنان محمد بطاوي شارك في العديد من الأعمال الفنية ومنها، " راجل وست ستات، وسك علي إخواتك، وخلصانة بشياكة و بـ100 وش" وغيرها من أعمال، حاليا يقدم مسرحية اللوكاندة بمسرح عماد الدين.
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