النجوم العرب يودعون عام الكورونا ويستقبلون 2021 بـ 14 حفلًا في رأس السنة

حفلات رأس السنة 2021 تشهد مشاركة جمع كبير من النجوم على الرغم من أزمة كورونا التي تسببت خلال الفترة الماضية في منع إقامة العديد من الحفلات الغنائية وسط تواجد جماهيري، لكن هناك أكثر من 14 حفل غنائي مقرر إقامته خلال الفترة القادمة وفي ليلة رأس السنة الميلادية.

أصالة وعمرو دياب أبرز نجوم حفلات رأس السنة بمصر

وائل جسار من المقرر أن يشارك في حفل غنائي جديد بمناسبة رأس السنة وذلك في أحد الفنادق بالعاصمة المصرية القاهرة يوم 31 ديسمبر الجاري، وسوف يشارك في هذا الحفل مجموعة من المطربين منهم محمود الليثي، وأمينة.

عمرو دياب من المقرر أن يشارك في إحياء حفل غنائي في مدينة الغردقة بمصر خلال حفلات رأس السنة، ولكن حتى الآن لم يكشف الفنان المصري عن مكان أو موعد الحفل بشكل واضح.

عبد الباسط حمودة أحد النجوم الذين سوف يحييون اكثر من حفل في رأس السنة حيث سوف يحيي حفل في فندق انتركونتنينال، وحفل أخر في أحد الفنادق.

طارق الشيخ الفنان الشعبي المصري من المقرر أن يحيي كذلك حفلا في رأس السنة بالعاصمة القاهرة مع المطرب عصام كاريكا، أما حكيم سوف يحيي حفل جديد في فندق كونراد في القاهرة خلال احتفالات رأس السنة الميلادية.

أصالة ستتواجد على مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات، في 31 ديسمبر لإحياء حفل رأس السنة والذي سوف يبدأ في تمام الساعة الـ10 مساءا.

حفلات النجوم في لبنان برأس السنة

عاصي الحلاني يشارك كذلك في حفل غنائي في ليلة رأس السنة في أحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت مع كل من الفنان ملحم زين، وقد تم تداول صور دعائية للحفل المنتظر.

الفنان زياد برجي من المقرر كذلك أن يحيي حفل في لبنان ضمن حفلات رأس السنة وذلك في فندق الأطلال بلازا.

ناجي الأسطا الفنان اللبناني سيشارك مع مواطنه أدم في إحياء حفل في العاصمية اللبنانية بيروت بليلة رأس السنة وعلق ناجي الأسطا على حفله عبر حسابه على "انستجرام" فكتب: "رغم كل الظروف.. رح نلتقي ليلة رأس السنة ببيروت.. تنقلب صفحة ٢٠٢٠ ونستقبل الـ٢٠٢١ بفرح وأمل بسنة أفضل".

وليد الحلاني نجل الفنان اللبناني عاصي الحلاني سيحيي حفل غنائي ليلة رأس السنة في لبنان وقد نشر عبر حسابه على "انستجرام" الصورة الدعائية للحفل وعلق عليها قائلا: "لاقوني ليلة رأس السنة لنرقص ونغني ونستبقل عام ٢٠٢١ سوا، كونوا كتار".

حفلات النجوم في الإمارات العربية المتحدة برأس السنة

جورج وسوف وملحم زين سوف يشارك كل منهما ذلك في حفل بدبي بالإمارات العربية المتحدة، ضمن احتفالات رأس السنة، وتحديد يوم 25 ديسمبر، وقد نشر الفنان اللبناني ملحم زين الصورة الدعائية للحفل عبر حسابه على "انستجرام"

ناصيف زيتون سوف يشارك كذلك في إحياء حفلات رأس السنة في دبي بالإمارات العربية المتحدة حيث نشر عبر حسابه الرسمي على "انتسجرام" صورة دعائية للحفل فكتب: "احتفلوا معي ليلة رأس السنة في دبي" وسيقام الحفل يوم 31 ديسمبر".

وائل كفوري من المقرر أن يتواجد في دبي لإحياء حفلا مع الفنان محمد خيري ضمن احتفالات رأس السنة وذلك يوم 31 ديسمبر الجاري في فيستيفال أرينا إنتركونتيننتال.

محمد حماقي سيتواجد في دبي يوم الجمعة 25 ديسمبر من أجل إحياء حفل غنائي مع الفنان محمود العسيلي ضمن احتفالات رأس السنة.

حسين الجسمي سوف يحيي حفل غنائي ساهر مع الفنانة أنغام وذلك في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة وتحديدا على المسرح الروماني الذي تم تشييده في منطقة خورفكان في ليلة رأس السنة 2021.