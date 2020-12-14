حصاد 2020 : 5 نجمات أصبحن أمهات لأول مرة أبرزهن إيميه صياح وروان بن حسين

مناسبات وأحداث سعيدة عاشتها عدد من النجمات خلال العام الجاري 2020، لكن كان الحدث الأهم بالنسبة لبعضهن هو أنهن أصبحن أمهات للمرة الأولى ورزقن بأطفالهن واحتفلن بهم، حيث شاركن جمهورهن فرحتهن بقدوم أطفالهم، واستعدادهن للحياة الجديدة التي تنتظرهن، وفيما يلي أبرز المشاهير اللاتي رزقن بأطفال لأول مرة.

إيميه صياح

الإعلامية اللبنانية إيميه صياح كانت من أشهر النجمات اللاتي أصبحن أمهات لأول مرة خلال هذا العام، حيث رزقت بتوأم "طفل وطفلة"، أطلقت عليهما اسمي كيلي وثيو، وذلك بعد مرور 5 سنوات من زواجها فريد نجار.

ونشرت إيميه في يناير الماضي، عبر حسابها على انستجرام، صورة لتوأمها عقب ولادتهما، لكنها حرصت على إخفاء ملامحهما، وعبرت عن سعادتها بإنجابها لتوأم، فعلقت قائلة: "صلينا من أجل معجزة واحدة والله أعطانا اثنين، في يوم مبارك، 12-01-2020.. Theo-Charbel & Kelly-Maria جعلونا عائلة مكونة من أربعة أفراد.. لا يمكننا حتى البدء في شرح ما نشعر به.. بارك الله جميع الأطفال في جميع أنحاء العالم، وهذه البركة من الأعلى تأتي إلى كل بيت".

لارا اسكندر

الفنانة المصرية لارا اسكندر رزقت أيضًا بابنتها الأولى، في نوفمبر الماضي، حيث كشفت الأمر عبر حسابها على انستجرام، وكتبت: "2020 كانت سنة كلها أحداث غريبة وما كانتش سهلة على ناس كتير، وأنا واحدة منهم. بس في بدايات السنة اكتشفت إن ربنا بعت لي هدية ونعمة ملأتني بالأمل.. كنت دائما عارفة إني مش هأعلن الخبر إلا في الوقت المناسب لأن ما فيش حاجة أكتر قدسية من إن إنسان صغير يكون بيكبر جواك.. والوقت المناسب هو دلوقتي".

وتابعت: "مش قادرة أشرح كم المشاعر اللي حاسة بيها، بس ممكن أقول إن قمة السعادة و الفرح (مع شوية تعب و إرهاق) مش تعبيرات كافية لإحساسي دلوقتي، دائما بحاول أشارككم أخباري على قد ما أقدر، بس دائما برضه باحرص على أن تكون في حدود ثابتة لما تكون الأخبار متعلقة بحياتي الشخصية وحياة عائلتي.. ودلوقتي وأنا بابدأ حياتي الجديدة كأم، بسألكم إنكم تتفهموا إني هفضل متمسكة بخصوصية حياتي وحياة عائلتي وأتمنى انكم تتمنوا لنا السعادة في حياتنا الجديدة.. أنا مبسوطة جدا إني بشارككم الخبر ده، حتى لو كان متأخر بـ9 شهور!".

روان بن حسين

مدونة الجمال والموضة الكويتية روان بن حسين رزقت بمولودتها الأولى والتي اختارت لها اسم "بيلا لونا"، في فبراير الماضي، وحرصت على الاحتفال بها وقالت حينها إن اتخاذها قراراً بتأسيس عائلة هو أهم إنجاز في حياتها على الرغم من صغر سنها، معربة عن فخرها بأن تكون مسؤولة عن طفل والذي سيكون أكبر إنجاز وتحد ستواجهه في حياتها وفق قولها.

وحرصت روان بن حسين بعد ذلك على نشر صور لها مع طفلتها وتوثيق أبرز لحظاتهما معًا، قبل انتشار تفاصيل الأزمة بينها وبين زوجها السابق رجل الأعمال الليبي يوسف مقريف.

نينا عبد الملك

في شهر يونيو الماضي أعلنت الفنانة اللبنانية نينا عبد الملك عن قدوم مولودها الأول وكتبت على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: "بحب طمنكن انا ولدت بخير وسلامة الحمدلله، شان خلق عالساعة ١١:١١ مساءً بتوقيت الإمارات، كانت ولادة سهلة جداً الحمد لله".

وسبق وأن كشفت نينا عبد الملك عن اسم مولودها الثلاثي الذي أثار جدلا وهو "اوسياندي شان الشيخ" وردت على الانتقادات التي طالت الإسم قائلة ان "اوسياندي" اسم نيجيري، أما شان فهو اسم عربي، والشيخ دوت الخليج كنية زوجها حسان الشيخ.

جومانا بو عيد

جومانا بو عيد الإعلامية اللبنانية استقبلت في مارس الماضي طفلين توأم، صبي وبنت بعد 7 سنوات من الزواج، ونشرت جومانة صورة لأيدي توأمها التي أطلقت عليها اسمي "كلوي ومالك"، ووصفتهما بملاكيها الصغيرين، وتلقت التهاني من قبل أصدقائها النجوم والإعلاميين وزملائها في الوسط الفني، ومن بينهم أصالة وسيرين عبد النور.