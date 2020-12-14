حلا الترك تتجاهل استغاثات والدتها المتكررة ومبلغ مالي كبير وراء الأزمة بينهما

منى السابر لا تزال تواجه أزمتها مع ابنتها الفنانة الشابة حلا الترك والتي كشفت عن تفاصيلها خلال الأيام الماضية وذلك بعد مقاضاة ابنتها لها مما جعلها مهددة بالدخول إلى السجن، وهو ما جعل والدة حلا الترك تستغيث بالفنانة الإماراتية أحلام لتكون وسيطاً بينها وبين ابنتها.

منى السابر تستعين بآية قرآنية في أزمتها مع ابنتها

منى السابر باتت تعيش على أمل انتهاء أزمتها مع ابنتها الشابة حلا الترك والتي تهددها بدخول السجن في حال عدم انتهاء الخلاف، منى السابر نشرت على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من تدوينة كشفت فيها أنها تعيش على أمل أن يحدث تغير في الأزمة التي تعاني منها فكتبت: "لا يكفى أن تكون على قيد الحياة يجب أن تكون على قيد الأمل، على قيد الحلم، على قيد التفاؤل، على قيد شيء جميل سيحصل لك بأي يوم"، كما استعانت بآية قرانية فنشرت: "فعسى ربي أن يؤتيني خيرا"، منى السابر نشرت كذلك تعليق بعض المتابعين للأزمة والذين يؤكدون على أهمية دور الأم في حياة الأبناء وكيفية التعامل في إشارة لموقف ابنتها حلا معها.

حلا الترك تتجاهل فيديو والدتها منى السابر

حلا الترك لم تعلق حتى الآن على الفيديو الذي نشرته منى السابر عبر حسابها على "انستجرام" والذي كشفت فيه تفاصيل أزمتها مع ابنتها حلا الترك التي رفعت قضية على والدتها بعدما حصلت الأخيرة منها على مبلغ 20 ألف دينار بحريني "ما يقارب الـ53 ألف دولار أمريكي" بسبب عدم وجود دخل لها نتيجة عدم حصولها على نفقتها من طليقها ووالد حلا الترك منذ عام ونصف، وقد تسبب الفيديو الذي نشرته منى السابر في تعاطف بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بينما اكتفت حلا الترك بنشر رسالة قصيرة على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" فكتبت: "أبقى قويا حتى عندما تشعر ان كل شيء ينهار".

مي العيدان تعلق على أزمة حلا الترك مع والدتها

مي العيدان الإعلامية الكويتية علقت كذلك على الأزمة بين حلا الترك ووالدتها في فيديو نشرته عبر قناته على "يوتيوب" فقالت: "نصحية أقولها لقد حزنت كثيرا بسبب الفيديو الذي ظهرت فيه منى السابر وكشفت عن رفع ابنتها قضية عليها لكن الله يهدي النفوس لكن صعب أن ترفع ابنة في هذا العمر قضية على والدتها بسبب أن الأخيرة اخذت منها مبلغ فأذكرها بحديث النبي أنت ومالك لابيك والمقصود به الأب والأم، فيا حلا الترك والدتك دوت الخليج من ساندتك في صغرك وعليكي ان تفكري، وانا لا اريد أن اتحدث في الموضوع، واعتقد أن حلا الترك لم تعش طفولتها بالشكل الصحيح، لكن مهما كان عليك أن تتذكري أنها أم ولن تشعري بذلك إلا بعد رحيلها وسوف تندمين".