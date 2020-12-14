تعرفوا الى أبرز 10 أحداث فنية في العام 2020

عام 2020 شهد العديد من الأحداث الفنية التي لن ينساها الجمهور والوسط الفني وما تزال عالقة في أذهانهم، والكثير من أثار ضجة واسعة والجدل خاصة مع هيمنة فيروس كورونا على الأجواء الفنيّة، فنأخذكم بجولة على أهم الأحداث الفنية للعام 2020 مع مشارفته على الختام.

حفلات الفنانين اونلاين بدلاً من المسارح

عام 2020 كان مختلفاً عن الأعوام السابقة بالنشاطات الفنية والحفلات الغنائية جراء انتشار ازمة كورونا، ما جعل العديد أشهر من الفنانين كعمرو دياب ونانسي عجرم وانغام وغيرهم يلجؤون الى خيار الحفلات الاونلاين، كما أن القائمين على المهرجانات غيروا من خططهم بشكل جذري وقلصوا بشكل كبير من عدد الحفلات ، ومن أبرز الحفلات التي أقيمت اونلاين بدون جمهور على المسرح، حفلات اليوم الوطني السعودي الـ90 في شهر سبتمبر الفائت فيما كان لافتا انهيار الفنانة أحلام بالبكاء تأثراً بغياب الجمهور حيث عبّرت عن افتقاد الجمهور على المسرح.

تكريم فيروز وظهورها النادر

السيدة فيروز استحوذت على الأضواء هذا العام لظهورها النادر وتكريمها بوسام الجوقة الفرنسي وذلك عقب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لها في منزلها في شهر سبتمبر 2020، وهو أرفع وسام فرنسي، وقد عبر محبوها من الفنانين والجمهور عن مدى سعادتهم بظهور الفنانة فيروز النادر بعد غياب.

تصالح أحلام وأصالة نصري

بعد خلافات استمرت لحوالي عامين بين النجمتين أصالة نصري وأحلام، قررت الأخيرتين إنهاء الجفاء والقطيعة بينهما بوساطة وتدخل من نجل الفنانة الإماراتية فاهد الهاجري بينهما، وأضفت مصالحتهما اجواء ايجابية على الوسط الفني.

إصابات النجوم بفيروس كورونا

شهد هذا العام ضجة كبيرة بسبب انتشار فيروس كورونا الذي طال ايضا العشرات من المشاهير العرب، منهم من انتصر عليه، ومنهم من توفى جراء تداعياته حيث لم تستطع الفنانة القديرة رجاء الجداوي مقاومة تداعيات هذا المرض الذي قضى عليها ما احدث صدمة كبيرة في الوسط الفني وبين الجمهور.

وفيات نجوم بارزين على الساحة الفنية

الى جانب وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي هذا العام، فقدت الساحة الفنية اثنين من كبارها فتوفي في منتصف اكتوبر الفنان المصري الكبير محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض، ويعدّ محمود ياسين فتى الشاشة الأوّل وأحد عمالقة التمثيل المصري، كذلك فجع الجمهور خلال شهر اغسطس برحيل الفنانة القديرة شويكار عن عمر 82 عاماً بعد اصابتها بإنفجار في المرارة.

زيجات فنية مفاجئة وبينها زواج ياسمين صبري

عام 2020 كان حافلاً بالزيجات الفنيّة المفاجئة، وابرزها زيجة الفنانة ياسمين صبري من طليق هيفاء وهبي، رجل الأعمال احمد ابو هشيمة، واعلان الفنانة المصرية غادة عبدالرازق خبر زواجها من هيثم زينتا مدير تصوير مسلسلها “سلطانة المعز” وقد أثار زواجها الجدل بكونها الزيجة رقم 12 لها في مشوار حياتها، كما احدثت زيجة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ضجة كبيرة في الوسط الفني خلال شهر رمضان الفائت.

اصابات مشاهير لبنان بإنفجار بيروت

انفجار مرفأ بيروت هيمن ايضا على احداث الوسط الفني في لبنان والعالم العربي في العام 2020، حيث تعرض للإصابة به العديد منهم وتتصدرهم الفنانة نادين نجيم التي خضعت لعملية جراحية استمرت لـ 6 ساعات، كما اصيبت بوجهها، كذلك اصيبت كل من مصممة الأزياء داليدا عياش زوجة رامي عياش، بينما نشر العديد من النجوم فيديوات اظهرت الدمار الهائل في منازلهم وبينهم هيفاء وهبي، الفنانة وعد، ستيفاني صليبا، راغب علامة، مي حريري وغيرهم.

ازمة نانسي عجرم وزوجها

في شهر يناير 2020 صُدم الجمهور بخبر اقتحام سارق لمنزل النجمة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها الطبيب فادي الهاشم لينتج عن ذلك مقتل المقتحم على يد زوج نانسي بـ 16 رصاصة، وأثارت القضية الرأي العام بشكل كبير وجدلا واسعا في الوسط الفني وبين الجمهور، واستمرت تداعياتها لأشهر مع الكشف عن المزيد من الكواليس والخيوط الجديدة، وصولاً الى اصدار الحكم مؤخرا في شهر اكتوبر الماضي 2020 بإدانة زوج نانسي بجناية القتل طبقًا للمادة 547، والمادة 228 من قانون العقوبات والتي تتراوح عقوبتها ما بين 15 و20 عامًا معطوفة على مادة ثانية تمنع العقاب.

محمد رمضان وتجسيده مسلسل عن احمد زكي

النجم محمد رمضان أحدث ضجة كبيرة هذا العام عقب اعلانه تجسيد شخصية الراحل أحمد زكي في مسلسل جديد يحمل عنوان "الإمبراطور"، وأبدى العديد من الفنانين اعتراضهم لتأدية محمد رمضان هذا العمل وبينهم هالة صدقي ويوسف شعبان وغيرهم، فيما انقسمت آراء الجمهور بين مؤيد ومعارض، ولم يتوقف الجدل الى حين اعلان محمد رمضان انسحابه من العمل بشكل نهائي.

شائعة اعتزال عبلة كامل واصابتها بالسرطان

من أكثر الشائعات التي هزت الوسط الفني والجمهور هذا العام، تداول البعض لشائعة اصابة الفنانة المصرية عبلة كامل بالسرطان وربطها البعض بسبب ابتعادها عن التمثيل، في ظل تداول أخبار عن اعتزالها للفن، لتخرج ابنتها وتنفي شائعة مرض والدتها، بينما نفى طليق عبلة كامل انباء اعتزالها.