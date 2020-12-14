ساعة ماسية كادت تتسبب في بكاء الفنانة أحلام وتصرف زوجها الرومانسي حديث الجمهور .. فيديو

أحلام الفنانة الإماراتية باتت حديث الجمهور بسبب الساعة الثمينة التي خطفت أنظارها وتمنت أن تمتلكها ليفاجئها زوجها مبارك الهاجري برد فعل نال استحسان بعض من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

زوج أحلام يهديها ساعة ثمينة بعدما كادت تتسبب في بكائها

أحلام نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو قصير لساعة من ماركة (كارتير) الألماسية في مجموعتها الأخيرة وهي من الذهب الأبيض والماس وتم تزيينها بنقشة النمر، الساعة حظت بإعجاب كبير من الفنانة الإماراتية التي لم تستطع أن تعبر عن مدى إعجابها بالساعة إلا بكتابة تعليق قصير على الفيديو الذي التقطته، وأكدت أنها ستبكي بسبب هذه الساعة فكتبت: "ممكن أصيح"، الفيديو رد عليه زوجها مبارك الهاجري الذي أكد لزوجته أنه لا يريدها أن تبكي وأنه سوف يقدم لها الساعة كهدية فقال: "حبيبتي أم فاهد انا وانت معا، لا تصحين وأنا موجود سوف أحصل عليها لك يا حبيبتي أنت تعطيني فقط الأمر يا قلبي".

أحلام تغازل زوجها برسالة رومانسية

أحلام تفاعلت مع رسالة زوجها الصوتية والتي أكد فيها أنه سوف يقدم لها الساعة الثمينة كهدية، وعلقت على ذلك فكتبت: "عمري وروحي أفداك أغلى من سكن قلبي. أبيك سالم. هالمسج عن ألف ساعة، وصلت يا عمري إنت"، وتردد أن سعر الساعة يزيد عن 110 ألف دولار، وقد تسبب الفيديو الذي نشرته الفنانة الإماراتية في اهتمام كبير من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وقد وصل عدد مشاهدات الفيديو الذي تم تداوله للفنانة أحلام وزوجها مبارك الهاجري لأكثر من 200 ألف مشاهدة، وقد أشاد بعض المتابعين بالعلاقة التي تجمع الفنانة أحلام بزوجها.

رغم ابتعادها عن الحفلات الغنائية أحلام تتصدر اهتمام الجمهور

أحلام رغم عدم ظهورها في حفلات جديدة خلال الأسابيع الماضية لكنها كانت محور حديث وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة حيث طلبت منها منى السابر التدخل في حل أزمتها مع ابنتها حلا الترك، كما تدخلت الفنانة الإماراتية في الأزمة التي وقعت بين كل من الفنان تامر حسني وزوجته الفنانة بسمة بوسيل والتي كادت تتسبب في انفصال الثنائي لكن أحلام أصرت على حل الخلاف بينهما، كما انهت أحلام خلافها مع الفنانة أصالة بعد فترة من القطيعة وتبادل التصريحات الهجومية، وذلك بعدما نشر ابن أحلام تغريدة أشاد بها بأصالة قبل أن تنضم والدته إليه وتتجاوب مع أصالة على "تويتر"، وتلقى الثنائي عدة تهاني من النجوم على مصالحتهما وأبرزهم إليسا ونوال الكويتية، وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع تصالحهما.