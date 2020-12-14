جميلة عوض تخظف الأنظار بجمالها في أحدث ظهور بإنستجرام

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة جميلة عوض جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت جميلة كعادتها بجمال ساحر مرتدية فستان بحمالات قصير باللون الأسود وتركت شعرها المموج منسدلاً ، ومن الناحية الجمالية وضعت أحمر شفاه مما كشف عن جمالها.

وتغزل بها الكثير من متابعيها ومن أبرز تعليقاتهم :" جميلة وقمراية".

والجدير ذكره أن آخر أعمال جميلة عوض حكاية "لازم أعيش" من تأليف نجلاء الحدينى وإخراج مريم أحمدى بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنوروسلمى أبو ضيف، فراس سعيد، باسم مغنية، سلوى محمد على.

والحكاية هى السادسة من مسلسل "إلا أنا" الذى تقف على إنتاجه شركة أروما للمنتج تامرمرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

