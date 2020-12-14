ورصدت عدسة دوت الخليج 60 صورة من عزاء والد الفنانة داليا البحيرى والتى بدا عليها الحزن والبكاء على رحيل والدها.

حرص الفنانان هانى رمزى وماجد المصرى على تقديم واجب العزاء فى والد الفنانة داليا البحيرى الذى وفاته المنية يوم الاربعاء الماضى بعد تعرضه لأزمة صحية. وكان من بين الفنانين الذين حضروا العزاء أشرف زكى وإلهام شاهين ومحمد الشقنقيرى وإيهاب فهمى. كما حضر الطيار محمد منار وزير الطيران. يذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا البحيري الدرامية، مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، وشارك فى البطولة دلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.