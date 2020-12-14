وقالت مى فى تصريح لـ "دوت الخليج": فيلمى الجديد أحرص على كتابه السيناريو الخاص به تحت قيادة المؤلفة مريم نعوم وتحديدا فى الورشة المشرفة عليها لأنى أرغب فى أن يكون أول عمل لى من تأليفي وإخراجي.
وأضافت: حاليا أعيش فرحة فيلمى التسجيلى الأول "عاش يا كابتن" الذى حصد ثلاث جوائز فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الأخيرة والتى انتهت منذ أيام قليلة.
وأعربت المخرجة مي زايد، عن سعادتها بمشاركة فيلمها الوثائقي "عاش يا كابتن" فى المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الثانية والأربعين.
وقالت مي زايد في تصريح لـ "دوت الخليج": "لم أكن أتوقع هذه الجوائز ولكن سعيدة بها كونها جاءت من مهرجان القاهرة، وأعتبر جائزتي الحقيقية هو إعجاب الجمهور بالفيلم أثناء عرضه وردود الفعل الإيجابية التي تلقيتها عن الفيلم".
وأضافت مي زايد "سعيدة لأن هذا العمل هو الأول بالنسبة لي في عالم السينما التسجيلية وحقق نجاحًا وفاز بعدد من الجوائز في المهرجان.
وحصل الفيلم على ثلاث جوائز هي جائزة الجمهور والتى تحمل اسم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله وجائزة ايزيس وجائزة الهرم البرونزي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد نجاح عاش يا كابتن.. مى زايد لـ دوت الخليج: أحضر لفيلم روائى تحت إشراف مريم نعوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.