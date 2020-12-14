كل ما تكبر تحلى.. هنا شيحة تثير إعجاب جمهورها بإطلالة جذابة | شاهد

كل ماتكبر تحلي - صورة في غاية الروعة - كلنا بنحبك يا هنا - زى القمر

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة هنا شيحة الدرامية مسلسل "شاهد عيان" حيث قدمت دور ندى، زوجة تحمل عبئًا من الماضي، ويتعرض زوجها لمفاجأة عائلية تقلب حياته وتؤدي به إلى دائرة من الشكوك بكل من حوله.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار بوليسي أكشن رومانسي.