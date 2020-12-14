بعد شائعة وفاتها.. ظهور مثير لـ فيفي عبده على إنستجرام

ظهرت الفنانة فيفي عبده، للمرة الأولى بطريقة مباشرة مع متابعيها وجمهورها، منذ تعرضها لـ وعكة صحية، والشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول وفاتها.

ونشرت فيفي عبده، على خاصية القصص عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، صورًا مستخدمة فيها مؤثرات، أظهرت وجهها بشكل كبير، لتداعب جمهورها، قائلةً «هي دي النفخة الكدابة».

وكانت اجتاحت شائعة وفاة الفنانة فيفي عبده، عددا من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، تزامنًا مع انتشار أخبار مرضها، ما جعل البعض يستغلون تلك الأخبار للترويج لشائعات خاطئة حول وفاتها.

وخرجت فيفي عبده قبل ساعات قليلة في فيديو بنفسها لتتواصل مع متابعيها وتحدثهم قائلة «أشطات عسلات فلات من مصر أم الدنيا.. عاوزة أقولكم اي سوير أي لوف يو»، ليكون بذلك ردا قاطعًا على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا».

يأتي ذلك بعدما، أكدت فيفى عبده، أنها تتلقى العلاج منذ 6 أشهر وترفض أن تعلن ذلك، مشيرة إلى أنها عندما تحسنت صحتها أعلنت والصورة المنشورة لها علي فيسبوك قديمة وليست في الوقت الحالي.